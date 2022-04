Mascherine obbligatorie fino al 16 giugno in alcuni ambiti al chiuso. Saranno "fortemente raccomandate" sul luogo di lavoro

Le mascherine rimarranno obbligatorie al chiuso «fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso». Così il ministro della salute, Roberto Speranza intervenendo al convegno di Anaao Giovani. Speranza ha annunciato che firmerà a breve una ordinanza per la proroga delle mascherine al chiuso in tali ambiti.

Mascherine "fortemente raccomandate" sui luoghi di lavoro

«In tutti gli altri luoghi di lavoro», esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali, «senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata». E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Con l'italia), a margine dei lavori della Dodicesima Commissione, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo. «Con l'approvazione in Commissione alla Camera dell’emendamento all’ultimo decreto Covid di marzo finisce l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine praticamente ovunque, tranne alcuni ambiti».