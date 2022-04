Mausolei dell'antica via Latina, scoperta a Roma stele funeraria

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Altri reperti archeologi sono venuti alla luce in via Luigi Tosti, nel quartiere Appio Latino di Roma, dove all'inizio dell'anno erano stati scoperti tre edifici sepolcrali appartenenti a uno stesso complesso funerario, che sorgeva lungo la Via Latina antica, databile fra il I secolo avanti e il I secolo dopo Cristo. Scoperta avvenuta nel corso di indagini preventive eseguite sotto la guida della Soprintendenza Speciale di Roma in un cantiere di Acea Ato2 spa e della Societa' Sita srl per la sostituzione della rete idrica. I nuovi reperti sono una stele funeraria e il frammento di un fregio raffigurante una scena di caccia , dove si vedono un leone, un mastino napoletano e le zampe di un cavallo. (ANSA)