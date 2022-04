Morta dopo un intevento estetico al seno in casa, autopsia: "Molto silicone nel sangue"

Un notevole quantitativo di silicone sarebbe stato trovato nel sangue di Samantha Migliore, la donna di 35 anni morta il 21 aprile a Maranello (Modena) dopo un ritocco al seno fatto in casa. Sarebbe il primo esito dell’autopsia, disposta nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Modena che vede indagata una 50enne trans brasiliana, organizzatrice di eventi e che avrebbe fatto a Samantha un’iniezione al seno per fini estetici, come già successo in passato.

«Ritengo che con l’esame di oggi - commenta l’avvocato Daniele Pizzi, che rappresenta il marito della 35enne e che ha nominato come consulente di parte il professor Arnaldo Migliorini - si sia accertata la responsabilità della morte».

Ora le analisi proseguiranno e le conclusioni saranno depositate in 90 giorni. Dai primi esiti sembrerebbe che il silicone sia stato iniettato in un vaso sanguigno. L’inchiesta è per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.