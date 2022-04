Ok Congresso Usa a legge per velocizzare invio armi a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 28 APR - Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato con 417 si' e 10 no una misura che consentira' a Joe Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire piu' rapidamente armi all'Ucraina. Ora manca la firma del presidente. Il provvedimento invoca la Lend-Lease Act del 1941, la legge che permise agli Usa di armare l'esercito britannico contro Hitler e che consente di prestare equipaggiamento militare a qualsiasi governo straniero "la cui difesa sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti". (ANSA).