Un parmigiano nel team sanitario in aiuto dei piccoli pazienti ucraini in fuga dalla guerra

Un team di professionisti della sanità emiliano-romagnola sta per partire alla volta di Rzeszow, in Polonia, dove dal 29 aprile all’8 maggio sarà di supporto alle attività di evacuazione medicalizzata di bambini e ragazzi ucraini scappati dalla guerra e bisognosi di cure mediche. Il team, inoltre, valuterà chi ha bisogno di un trasferimento in Italia e organizzerà il trasporto.

Nel gruppo c'è anche il parmigiano 33enne Davide Scaccaglia, infermiere nella Centrale operativa 118 Emília Ovest ed Elisoccorso della Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. Ha svolto diversi tirocini a Madrid ed è abilitato all’esercizio della professione in Italia e in Spagna. Con lui Ilaria Corsini, nata a Siena 51 anni fa, che lavora come dirigente pediatra all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e Giovanni Volpe, 35 anni, di Avellino, da novembre 2020 dirigente medico presso il dipartimento di “Anestesia e terapia intensiva nelle emergenze locali, regionali e nazionali e nella chirurgia addominale maggiore” dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

La Regione Emilia-Romagna dà ancora una volta il suo contributo all’emergenza in Ucraina rispondendo a una richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il team sanitario organizzerà il triage e il successivo trasferimento di profughi con necessità di ricovero che avverrà inizialmente presso il Policlinico Sant’Orsola e coinvolgerà poi le altre strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna in base alle specifiche patologie dei pazienti e alla disponibilità dei posti letto. Particolare attenzione verrà posta ai piccoli pazienti oncologici e alle vittime di esplosioni. La task force sarà, inoltre, in costante contatto con i medici del Policlinico per confrontarsi sulle diagnosi e sulle necessità cliniche e terapeutiche.

L’assessorato regionale alle Politiche per la salute ringrazia tutto il sistema sanitario impegnato in questa iniziativa di collaborazione e fratellanza. Ad operare sul campo sono Davide Scaccaglia, infermiere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Ilaria Corsini, pediatra d’urgenza, e Giovanni Volpe, anestesista rianimatore, entrambi dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.