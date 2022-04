Erdogan in Arabia Saudita, pellegrinaggio alla Mecca

(Vedi: 'Erdogan in Arabia Saudita...'' delle 08:03) (ANSA) - ISTANBUL, 29 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha visitato la Sacra Moschea al centro della Mecca e si è recato all'interno della Kaaba, considerato l'edificio più sacro per l'Islam. Lo fanno sapere vari media turchi che pubblicano fotografie di Erdogan, in abiti da pellegrino, che esce dalla struttura accompagnato da alcuni dei ministri parte delle delegazione con cui si è recato in visita ufficiale in Arabia Saudita. Il presidente turco ha incontrato ieri sera a Gedda il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e il principe ereditario Mohammad bin Salman. Erdogan ha parlato dell'inizio di "una nuova era" nelle relazioni tra Ankara e Riad dopo anni di rapporti problematici. (ANSA).