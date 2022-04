Kiev, bussato invano porta Nato,mondo in debito su sicurezza

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "L'Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari per il bene della pace mondiale. Abbiamo poi bussato alla porta della Nato, ma non si è mai aperta". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Il vuoto di sicurezza ha portato all'aggressione russa. Il mondo è in debito sulla sicurezza dell'Ucraina. Chiediamo agli Stati di decidere quali garanzie di sicurezza sono pronti a fornire", ha aggiunto. (ANSA).