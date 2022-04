Tentano rapina a portavalori su A14 e fuggono bruciando auto

(ANSA) - BARI, 29 APR - Un commando composto da almeno cinque persone, poco prima delle 7.30, ha tentato una rapina a un portavalori sull'autostrada A14 e per coprirsi la fuga ha dato alle fiamme due veicoli sulle carreggiate nord e sud. E' accaduto sulla Bologna-Taranto, al chilometro 656, nel tratto tra Molfetta e Bitonto, che è stato temporaneamente chiuso. Tre guardie giurate sono state aggredite e sono rimaste lievemente ferite. A quanto si apprende sull'assalto, che è fallito, almeno cinque rapinatori, che sono poi fuggiti, avrebbero bloccato il traffico dando alle fiamme tre Suv e due autoarticolari, e avrebbero aggredito le tre guardie giurate che viaggiavano con il portavalori, le quali hanno riportato lievi lesioni. Non è ancora chiara la dinamica, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale e della Squadra mobile. Lunghe code si registrano attualmente su quel tratto autostradale in entrambe le direzioni. (ANSA).