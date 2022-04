Ucraina: ministro Gb ipotizza mobilitazione di massa russa

(ANSA) - LONDRA, 29 APR - Vladimir Putin potrebbe annunciare "una mobilitazione di massa" dei russi il 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra il ricordo della Vittoria sul nazismo. Almeno secondo l'ipotesi formulata a Lbc radio da Ben Wallace, ministro della Difesa del governo britannico di Boris Johnson. Lo zar potrebbe dichiarare che "la Russia è ora di nuovo in guerra con i nazisti di tutto il mondo e che ha bisogno di una mobilitazione di massa del suo popolo", ha azzardato Wallace, ribadendo peraltro di ritenere che Putin abbia finora "fallito quasi tutti i suoi obiettivi" in Ucraina e che occorra aiutare Kiev a dare "impeto alla sua controffensiva". (ANSA).