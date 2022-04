Usa: Obama torna ad attaccare social media, impariamo da Europa

(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - "Possiamo imparare molto da ciò che l'Europa sta facendo per migliorare i social media. Il loro approccio potrebbe non essere esattamente giusto per gli Stati Uniti, ma indica una strada da seguire". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente americano Barack Obama ripostando un editoriale del New York Times sulle nuove regole decise dall'Ue qualche giorno fa per rendere i social meno tossici e combattere le 'fake news'. Di recente, in un intervento sulla disinformazione alla Stanford University l'ex presidente americano aveva attaccato le aziende Big Tech per non aver fatto abbastanza sul controllo della disinformazione. "Il nuovo ecosistema dell'informazione, alimentato dall'ascesa delle piattaforme di social media "sta alimentando alcuni dei peggiori impulsi dell'umanità",aveva detto Obama sottolineando che non "non tutti i problemi che vediamo ogni giorno sono una conseguenza inevitabile delle nuove tecnologie. Sono anche il risultato di scelte molto specifiche, fatte dalle aziende che dominano Internet in generale e i social media in particolare". (ANSA).