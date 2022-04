Zelensky, grazie agli Usa per il nuovo pacchetto di aiuti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il nuovo pacchetto di sostegno da 33 miliardi di dollari chiesto da Biden al Congresso. "Più di 20 miliardi potranno andare alla difesa. Sono previsti più di 8 miliardi di dollari per il sostegno economico. Altri 3 miliardi di dollari andranno agli aiuti umanitari", ha aggiunto Zelensky, spiegando che si tratta di un "passo molto importante per gli Stati Uniti". "Insieme, possiamo certamente fermare l'aggressione russa e difendere la libertà in Europa", ha sottolineato. (ANSA).