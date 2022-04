1 maggio: in arrivo aria fresca da Scozia, sole e rovesci

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "In arrivo aria fresca ed instabile dalla Scozia, scontrandosi con l'aria calda preesistente sul nostro Paese genererà dei temporali localmente intensi. Nelle prossime ore attenzione al Nord-Ovest, poi gradualmente l'aria polare marittima attraverserà tutta l'Italia causando condizioni molto incerte: avremo 3 stagioni in 36 ore". Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, che spiega come la tendenza è di una "alternanza di sole e rovesci fino a mercoledì, in seguito peggioramento con un probabile ciclone verso il Centro-Sud" "Dopo un sabato buono al Centro-Sud ed a tratti perturbato al Nord, la Festa del lavoro sarà incerta dal punto di vista meteorologico - aggiunge - Ci sarà sole prevalente sul Nord-Ovest e per gran parte della giornata anche su Sardegna, Lazio, Campania e Gargano. Un sole un po' timido è previsto tra bassa Toscana, Umbria, versante adriatico centrale e tra Sicilia e Calabria. Emilia Romagna, Triveneto, Alta Toscana e Marche settentrionali con cieli più grigi e qualche acquazzone. Anche i giorni successivi saranno incerti con qualche acquazzone a macchia di leopardo, le piogge dei prossimi giorni porteranno migliori raccolti nei mesi estivi". Nel dettaglio: Sabato 30. Al nord: peggiora sul Nord-Ovest con acquazzoni sparsi, più soleggiato altrove. Al centro: nubi in aumento sull'Alta Toscana con rovesci serali. Al sud: soleggiato salvo velature tra Sicilia e Calabria. Domenica 1. Al nord: instabile con rovesci alternati al sole. Al centro: irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, più soleggiato tra Lazio e Molise. Al sud: variabile con qualche piovasco in Sicilia e Calabria, più sole altrove. Lunedì 2. Al nord: in prevalenza soleggiato, acquazzoni in montagna e in Romagna. Al centro: soleggiato salvo rovesci sul versante adriatico. Al sud: tempo instabile con acquazzoni sulla dorsale appenninica ed in Puglia. (ANSA).