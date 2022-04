Chiede a clochard di non dare cibo a piccioni,lui lo picchia

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Stava dando avanzi di cibo a dei piccioni quando un 58enne che stava pulendo la piazza gli ha detto di smettere. Ma il clochard non ha preso affatto bene l'invito e ha reagito colpendo l'uomo alla testa con un bastone di legno. E' accaduto in Piazza Quattro giornate, nel quartiere Vomero di Napoli. Ad aggredire l'uomo che era incaricato di pulire la piazza, è stato un senza tetto di 61 anni: gli era stato chiesto di fermarsi perché il suo comportamento stava rendendo complicate le operazioni di pulizia. Il clochard è stato denunciato dai Carabinieri della stazione Vomero Arenella per lesioni. Per la vittima lievi ferite tanto da rifiutare il ricovero. (ANSA).