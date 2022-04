First lady ucraina, 'i russi stanno cercando di annientarci'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "I russi stanno cercando di annientare gli ucraini". In un'intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita - ripresa dalla Cnn -, Olena Zelenska, la first lady ucraina, non ha dubbi sul fatto che Mosca intenda distruggere il suo paese. La moglie del presidente Zelensky ha poi rivelato i profondi sconvolgimenti che il conflitto ha causato alla sua famiglia e ai suoi concittadini, e che ha "cambiato completamente tutto, comprese le nostre vite". "In guerra non ci sono giorni liberi dal lavoro e non c'è più tempo libero - ha lamentato - Spesso non si conosce nemmeno il giorno della settimana. Esiste solo l'oggi e ciò che deve essere fatto". Un lavoro intenso che la vede impegnata insieme ad altre first lady, di governi di singoli paesi, ma anche con attivisti e volontari per organizzare l'evacuazione di bambini malati e orfani in luoghi sicuri. Alla domanda se la guerra abbia o meno cambiato suo marito Zelenska è convinta che ciò non sia accaduto: "È sempre stato così, è un uomo su cui poter contare, che non fallirà mai". I piani bellici di Vladimir Putin "cambiano costantemente o non funzionano in modo logico", ha poi precisato, giudicando le intenzione del Cremlino non tanto dalle dichiarazione quanto "dai fatti". Il loro "vero scopo", ha quindi ribadito è "annientarci". A dimostrazione di ciò ci sono i "crimini di guerra commessi dai russi nella regione di Kiev, dove continuiamo a scoprire le fosse comuni di non combattenti, donne e bambini assassinati e giustiziati". "Sì sono convinta che i russi vogliano distruggerci e commettere un genocidio - ha poi concluso -. E non importa cosa dicono perché le loro parole non corrispondono alle loro azioni". (ANSA).