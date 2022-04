Grandi navi: Venezia,protesta in acqua per chiederne lo stop

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Protesta in barca, a Venezia, per dire stop alle grandi navi da crociera. Una decina di imbarcazioni con un centinaio di persone a bordo si è data appuntamento stamane alle Zattere, nel canale della Giudecca, per poi dirigersi verso lo scalo in terraferma di Fusina. Le barche sono passate davanti a Marghera - dove da quest'anno attraccano le navi per evitare il passaggio a San Marco - per ritornare nella città storica lungo il Canale Vittorio Emanuele. I manifestanti hanno sventolato le bandiere del movimento 'No navi' e alcuni striscioni con scritto 'No navi in laguna' e 'La laguna è unica'. In particola, con queste parole, è stato sottolineato il fatto che dopo lo stop al transito per San Marco attraverso la bocca di porto del Lido, la deviazione su quella di Malamocco e la realizzazione progressiva di approdi a Marghera, ora si chiede di togliere in toto l'arrivo in citta delle navi da crociera di tonnellaggio eccessivo, i cosidetti grattacieli del mare. A seguire la manifestazione quattro imbarcazioni delle varie forze dell'ordine. Non si sono registrati problemi. (ANSA).