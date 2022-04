Niente attesa per San Gennaro, sangue già liquefatto

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Niente attesa a Napoli per il 'miracolo di maggio' di San Gennaro: pochi istanti fa sono state estratte dalla cassaforte le ampolle contenenti il sangue del patrono, che era già liquefatto contrariamente al solito. Ora le reliquie saranno comunque portate in processione dal duomo alla basilica di Santa Chiara, riprendendo così il corteo sacro che da secoli si svolge nel sabato precedente la prima domenica di maggio. La processione manca da tre anni: nel 2019 non si tenne causa maltempo, negli ultimi due anni a causa dell'emergenza Covid. (ANSA).