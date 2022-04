Segnalazione a app polizia fa scoprire 11 chili droga, 1 arresto

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 28enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In casa sua sono stati trovati 11 chili di derivati della cannabis, divisi in vari zaini, forse pronti per la consegna dice la polizia. L'uomo è stato individuato a seguito di una segnalazione anonima giunta in sala operativa tramite l'app YouPol. Gli agenti si sono recati a San Fruttuoso presso il civico indicato per una verifica, e da un appartamento ai piani alti hanno sentito distintamente un forte odore di marijuana. All'interno hanno trovato tre persone lì domiciliate. I poliziotti hanno sottoposto a perquisizione l'appartamento, composto da diverse stanze affittate singolarmente. Nella camera del 28enne c'era la droga. Sequestrati anche 510 euro, diversi smartphone, materiale da confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Nella stanza del coinquilino, un 29enne, sono stati rinvenuti circa 70 grammi di hashish, mentre l'altro affittuario, sempre 29enne, possedeva un bastone animato (di 85cm con lama di 10cm) e due coltelli. Per questi motivi sono stati denunciati rispettivamente per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. (ANSA).