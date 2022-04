'Si scioglie il grand jury a New York, improbabili le accuse a Trump'

(ANSA) - NEW YORK, 30 APR - Il grand jury convocato sei mesi fa per ascoltare le prove contro Donald Trump è in scadenza e segnala come l'indagine penale avviata dal procuratore di Manhattan non sembra incline a presentare accuse contro l'ex presidente. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Il grand jury era stato convocato dall'ex procuratore di Manhattan, Cyrus Vance, convinto che ci fosse la possibilità di accusare Trump di reati legati ai valori gonfiati delle sue proprietà per assicurarsi dei vantaggi fiscali. L'indagine è stata ereditata da Bragg, che ha sospeso i lavori preoccupato dall'incertezza intorno alla figura di Michael Cohen, l'ex legale di Trump, come testimone. (ANSA).