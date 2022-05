Biden nei panni di comedian-in-chief attacca Trump, una 'piaga'

(ANSA) - NEW YORK, 30 APR - Joe Biden veste i panni di comedian-in-chief per la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. "Sono contento di essere qui con l'unico gruppo di americani che ha un tasso gradimento più basso di me", dice il presidente americano dal palco del Washington Hilton riferendosi al suo crollo nei sondaggi. "Abbiamo avuto una piaga seguita da due anni di Covid", aggiunge riferendosi al fatto che è il primo presidente a parlare alla cena per la prima volta in sei anni. Donald Trump, il suo predecessore, non ha mai partecipato all'evento ritenendo i media il "nemico della gente". L'ultimo presidente in carica a partecipare è stato il Barack Obama. Su un tono più serio Biden poi aggiunge: "la democrazia americana non è un reality show. Una stampa libera non è il nemico del popolo, è il guardiano della libertà". (ANSA).