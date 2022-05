Kiev chiude i porti delle città occupate

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - A causa della guerra della Russia contro l'Ucraina, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un'ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino al ripristino del controllo" su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino. "In connessione con la guerra su vasta scala condotta dalla Federazione Russa il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina e il popolo ucraino in violazione del diritto internazionale, lanciando attacchi missilistici in tutta l'Ucraina e commettendo crimini contro la nostra comunità, il Ministero delle Infrastrutture dell'Ucraina ha adottato ordinanza n. 256 del 28 aprile 2022, registrata presso il ministero della Giustizia dell'Ucraina il 29 aprile 2022 come n. 470/37806 "Sulla chiusura dei porti marittimi", si legge nella nota. Secondo l'ordinanza, dalla data della sua pubblicazione ufficiale, i porti marittimi di Berdiansk, Mariupol, Skadovsk e Kherson resteranno chiusi fino al "ripristino del controllo" sugli stessi porti. "Tale decisione è stata presa a causa dell'impossibilità di servire navi e passeggeri, nonché di garantire un livello adeguato di sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente durante le operazioni militari russe in queste regioni che minacciano la vita e la salute umana. Le operazioni dei porti marittimi riprenderanno dopo la vittoria dell'Ucraina sugli occupanti russi", conclude la nota. (ANSA).