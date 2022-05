Ucraina: Kuleba, sarà pace solo con sovranità ripristinata

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - L'unico modo per riportare la pace in Ucraina è ripristinare la sovranità di Kiev sull'intero territorio del Paese: lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba in un'intervista a Xinhua, di cui riferisce la Tass. "L'unico modo per garantire ordine e stabilità a lungo termine in Ucraina è ripristinare la sovranità su tutto il suo territorio entro i confini internazionalmente riconosciuti", ha affermato nell'intervista, pubblicata sul sito web dell'agenzia di stampa cinese. Kuleba ha poi aggiunto che il processo negoziale russo-ucraino è diventato molto più difficile dopo i colloqui a Istanbul. (ANSA).