Covid rialza la testa a New York, sale il livello di rischio

Il Covid rialza la testa nella città New York, dove si registrano in media 2.500 nuovi casi al giorno rispetto ai 600 degli inizi di marzo. Il balzo fa salire il livello di rischio a 'giallo', o medio, e mette il sindaco Eric Adams davanti a scelte potenzialmente difficili. Impegnato per il rilancio e la riapertura della citta che è stata epicentro della pandemia in America, Adams si trova di fronte a un aumento dei casi che potrebbe spingerlo a riconsiderare l'obbligo di mascherina e di vaccino.