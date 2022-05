Terremoti: dieci scosse nel Cuneese, epicentro Pontechianale

(ANSA) - CUNEO, 02 MAG - Una serie di scosse di terremoto, di magnitudo compresa tra 1.0 e 2.9, sono state registrate nell'arco di un'ora, questa mattina, dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pontechianale, in alta valle Varaita, nel Cuneese. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è delle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell'ora successiva. Il terremoto ha avuto come epicentro la borgata di Maddalena. Al momento non si registrano danni. (ANSA).