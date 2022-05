Ucraina: ong, in Russia fermati 32 attivisti e manifestanti

(ANSA) - ERICE, 02 MAG - Almeno 32 tra giornalisti, attivisti e persone che manifestavano per la pace sono stati fermati ieri in Russia, Paese le cui truppe hanno invaso l'Ucraina: lo riporta l'ong Ovd-Info, ripresa dal Moscow Times. Nel giorno della festa del Lavoro, la polizia russa - fa sapere Ovd-Info - ha fermato sette persone a Mosca e sette a San Pietroburgo, sei a Novosibirsk e sei a Chelyabinsk. Secondo il Moscow Times, sono state fermate diverse persone con cartelli con delle varianti dello slogan "Pace, lavoro, maggio". Oltre 15.000 persone che hanno manifestato contro la guerra sono state fermate in Russia da quando, il 24 febbraio, Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. (ANSA).