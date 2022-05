Appalti al clan dei Casalesi, 35 misure cautelari e sequestro

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Ha preso di mira gli interessi della fazione del clan dei Casalesi capeggiata dal boss Francesco Schiavone in settori economici di grande rilievo, come gli appalti per i servizi della rete ferroviaria e la pavimentazione stradale, l'indagine coordinata dalla Procura di Napoli (pm Ardituro e Arlomede) che oggi ha portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di Caserta, della DIA di Napoli e del NIC del DAP, di 35 misure cautelari e di un sequestro di beni per 50 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, agli indagati, sono estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta, corruzione, riciclaggio aggravati in quanto commessi agevolando un'organizzazione mafiosa. (ANSA).