Bancarotta Ste: appello conferma 5 anni 6 mesi a Verdini

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado per Denis Verdini a 5 anni e 6 mesi nel processo per la bancarotta fraudolenta della Ste, la Società Toscana di Edizioni, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornale della Toscana. Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5 anni all'ex deputato Massimo Parisi, 3 anni come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Enrico Biagiotti. La corte di appello ha condannato Verdini e gli altri imputati anche al pagamento delle spese. I giudici della terza sezione si sono riuniti in una camera di consiglio durata circa due ore. La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne del primo grado. Il processo ha riguardato la bancarotta della Ste, società editoriale che nel 1998 ebbe tra i suoi fondatori e investitori gli stessi Verdini, Parisi e il principe Strozzi, che nel tempo sono stati a vario titolo amministratori della Ste, con ruoli diversi. Motivazioni tra 60 giorni. (ANSA).