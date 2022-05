Incendio in convento che ospita profughi ucraini

(ANSA) - SALERNO, 03 MAG - Un incendio è scoppiato, forse per un incidente domestico, nel convento di San Francesco, a Sarno (Salerno), dove sono ospitati una ventina di profughi dall'Ucraina, soprattutto ragazzi. Il sindaco del comune del Salernitano, Giuseppe Canfora, conferma che non ci sono feriti ma danni rilevanti. "L'incendio ha colpito un paio di stanze della parte conventuale - spiega all'ANSA il primo cittadino - lì dove erano ospitati circa 21 profughi, soprattutto bimbi. La cosa importante è che non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno spento tutto e la Protezione civile sta provvedendo ad assicurare l'ospitalità ai profughi". (ANSA).