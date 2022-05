Lo "sciamano" di Montecitorio a processo per bancarotta fraudolenta

Hermes Ferrari, il modenese che si era presentato vestito da sciamano davanti a Montecitorio, richiamando Jack Angeli e l’irruzione a Capitol Hill per protestare contro le chiusure delle attività durante la pandemia, finirà a processo a Modena per bancarotta fraudolenta.

A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena. L’uomo è accusato di aver distratto 120mila euro da un centro benessere, settore nel quale lavorava prima di diventare ristoratore. L'avvocato che lo difende, Gianluca Vinci, spiega che il suo assistito è «completamente estraneo ai fatti. In quel periodo era a casa, infartuato. Inoltre - aggiunge Vinci - era sottoposto a misura cautelare e, pertanto, in quella circostanza non aveva accesso nè ai conti nè all’home banking».