Lombardi (M5S),inceneritore? Con Gualtieri confronto

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un incontro per parlare del Termovalorizzatore di Roma tra il sindaco di Roma e l'Assessora M5S della Regione Lazio, Roberta Lombardi, in cui l'assessora si è detta "rassicurata" da Roberto Gualtieri. "Bisogna essere coerenti nella risoluzione di problemi annosi come quelli dei rifiuti a Roma e intraprendere coraggiosamente la strada della transizione ecologica. Ho parlato col sindaco Gualtieri e ho avuto ampie rassicurazioni, ho trovato una persona che mi è sembrata intellettualmente onesta", ha detto l'assessore alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, Roberta Lombardi. (ANSA).