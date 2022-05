Migranti: Costa (Baobab) 'rifarei tutto, continueremo aiuti'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Sono soddisfatto perché un giudice ha sancito quello che già sapevo: che il fatto non sussiste, ora c'è qualcuno che lo ha messo nero su bianco". E' quanto afferma Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, commentando la decisione del gup di Roma che lo ha assolto dall'accusa di favoreggiamento della emigrazione clandestina. "In questi anni è stata dura sapere di essere sotto indagine pur avendo la consapevolezza di avere agito in modo corretto - ha aggiunto Costa, difeso in giudizio dall'avvocato Francesco Romeo -. Rifarei tutto, continueremo ad aiutare le persone che hanno bisogno così come sta avvenendo per i profughi che arrivano dalla Ucraina". (ANSA).