Milano: Sala, soddisfatto di aiuti, chiuderemo bilancio

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Sono molto soddisfatto, era una mia battaglia. Ma la questione non è vincere o no le battaglie, ma portare un contributo alla città". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Milanesiana, ha commentato il decreto aiuti approvato ieri dal Governo, che consente al Comune di chiudere il bilancio di previsione. "Mancano ancora fondi ma credo che a questo punto con un po' di efficienza possiamo anche cavarcela e poi vedremo quello che succederà. Dobbiamo abituarci a vivere quasi 'giorno per giorno' con i conti, è possibile che da qui a fine anno arrivino anche altri ristori. Intanto - ha sottolineato - portiamo a casa questo, che ci permette di chiudere il bilancio entro il 31 maggio". A questo si aggiungono i 600 milioni che arriveranno nei prossimi 3 anni con il Pnrr:" Si, sono parecchie le partite. Diciamo che le grandi città, ne parlavo questa mattina con il sindaco di Roma, sono state considerate in questo passaggio. È giusto che sia così. Lo chiedevamo, pensiamo che sia nei nostri diritti ma anche un buon investimento per il governo. C'è soddisfazione". (ANSA).