Putin a Macron, l'Occidente smetta di fornire armi a Kiev

(ANSA-AFP) - MOSCA, 03 MAG - "L'Occidente deve smettere di fornire armi all'Ucraina". Lo ha detto Vladimir Putin al presidente francese Emmanuel Macron nel corso della telefonata che si è tenuta oggi in tarda mattinata, secondo quanto riferisce il Cremlino. "I Paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass", ha detto ancora Putin , secondo il quale d'altro canto Kiev "non è pronta per negoziati seri" per porre fine al conflitto con la Russia. La Russia, tuttavia, ha aggiunto Putin, è "ancora aperta al dialogo" con l'Ucraina. (ANSA-AFP).