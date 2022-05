Spagna: Puigdemont lascerà la presidenza del suo partito

(ANSA) - MADRID, 03 MAG - "Non mi candiderò per il rinnovo della presidenza del partito, anche se gradirò molto e mi sentirò molto onorato di potervi dare un ultimo saluto come presidente di persona": lo scrive Carles Puigdemont, ex presidente regionale della Catalogna, in una lettera ai militanti di Junts per Catalunya (JxCat), la formazione indipendentista di cui è attualmente numero uno. Il messaggio è stato reso noto in anteprima dal giornale catalano Ara. Il partito, aggiunge la lettera, rinnoverà la propria presidenza in un congresso che si terrà il 4 giugno nel sud della Francia. Puigdemont vive in Belgio dal 2017, quando lasciò la Spagna dopo il tentativo secessionista del governo da lui diretto (dal 2016 al 2017), in seguito divenne ricercato dalla giustizia spagnola. "Da un po' di tempo a questa parte sono giunto alla conclusione che il partito ha bisogno di un presidente più coinvolto di quanto non lo sia stato io", scrive l'ex presidente catalano nel suo messaggio ai militanti. (ANSA).