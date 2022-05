Treviso sperimenta la "stampante 3D" per il Tiramisu'

(ANSA) - TREVISO -Il Tiramisù ora lo si stampa in 3D e il suo sapore sembra all’altezza della fama del dolce trevigiano. L’esperimento è stato condotto oggi alla Scuola di formazione professionale «Lepido Rocco», di Villorba (Treviso), dagli studenti in panificazione e pasticceria i quali hanno operato con il prototipo di una macchina di fabbricazione spagnola, chiamata «Foodini», prodotta dalla Natural Machines di Barcellona, sulla quale si cimenteranno nei prossimi mesi per mettere a punto altre ricette.

Fornita di tutti gli ingredienti necessari, infatti, la macchina si è dimostrata in grado di riprodurre un Tiramisù in base ad una ricetta ricevuta in formato file, ed il risultato è stato un dolce completamente commestibile che può essere ricreato in varie forme e dimensioni. (ANSA).