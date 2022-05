Aborto: Protesta al Pe, 'Solidarietà con le donne americane'

(ANSA) - STRASBURGO, 04 MAG - Otre 50 eurodeputati da diversi gruppi politici dell'Eurocamera hanno partecipato ad un flash mob in supporto alla battaglia in difesa dei diritti della donna negli Stati Uniti. Gli eurodeputati, tra cui gli italiani Brando Benifei, Alessandra Moretti e Camilla Laureti, del Partito democratico hanno esposto cartelli con la scritta "Solidarietà con le donne americane. Il diritto all'aborto non può essere messo in discussione. #MyBodyMychoice". (ANSA).