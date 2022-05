Covid: Rki, in Germania da inizio pandemia oltre 25 mln casi

(ANSA) - BERLINO, 04 MAG - Dall'inizio della pandemia, la Germania ha registrato ufficialmente oltre 25 milioni di contagi da Covid. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Secondo gli esperti di epidemiologia, però, il numero di casi reali è molto più elevato e potrebbe essere addirittura oltre il doppio, superando i 50 milioni. Il numero dei positivi ufficiali è di 25.033.970 dall'esplosione del Covid, stando al bollettino di oggi. La Germania come molti altri paesi ha decisamente allentato le misure restrittive. Stando all'istituto l'incidenza settimanale è di 591,8 casi di infezione su 100 mila abitanti in sette giorni. Il numero di casi nuovi è 106.631 infezioni e 241 casi di decesso in 24 ore. (ANSA).