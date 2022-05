Incidente lavoro casa vacanza Cartabia, indagato impresario

(ANSA) - AOSTA, 04 MAG - E' stato iscritto nel registro degli indagati l'impresario Massimo Facchini, titolare dell'omonima impresa edile di Gignod (Aosta), in merito all'incidente avvenuto ieri a Ollomont in cui ha perso la vita un operaio di 39 anni impegnato nei lavori di ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà della famiglia del ministro Marta Cartabia. L'accusa è di omicidio colposo. L'impresario è difeso dall'avvocato Corrado Bellora mentre il fascicolo è affidato al pm Francesco Pizzato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima - Costantin Cobanel, di origini romene e residente ad Aosta - è stata schiacciata da una putrella che gli è finita addosso per cause ancora da chiarire. (ANSA).