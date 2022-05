Parlamento Ue avvia l'iter per chiedere revisione trattati

(ANSA) - STRASBURGO, 04 MAG - Via libera dal Parlamento europeo alla risoluzione che avvia l'iter di attivazione dell'articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una Convenzione per la revisione dei trattati Ue. Il testo è stato approvato per alzata di mano. Con il voto odierno, gli eurodeputati sostengono le proposte avanzate dai cittadini durante la Conferenza sul futuro dell'Europa per riformare in modo profondo l'Unione. (ANSA).