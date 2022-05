Pregliasco: "Covid, prevediamo un peggioramento temporaneo"

«Con omicron e le sue varianti 2,3,4 e 5 che si susseguono, e che sembrano anche più contagiose, unite a maggior libertà introdotte e al conseguente rischio di infezioni», l’elevato numero di positivi e decessi «erano da tenere in conto». E, in una fase «di transizione verso un andamento endemico» come quella in cui siamo, «dobbiamo prevedere un peggioramento dei dati, almeno temporaneo».

Lo ha detto ad Agorà, su Rai Tre, Fabrizio Pregliasco, professore associato di Igiene Generale e Applicata all’Università Statale di Milano.

«Andremo a migliorare nell’estate con un possibile rialzo dei casi in autunno». Oltretutto, il numero di casi di Covid che vediamo, ha aggiunto, «è sottostimato, quelli veri sono almeno il doppio o anche qualcosa in più, dipendono da quanti tamponi si fanno». Di fatto, è probabile che l’infezione da Sars-Cov-2 «se la siano presa almeno la metà di noi, anche se molti in modo apparente pur essendo contagiosi per altri».



Quanto alle dichiarazioni di Bill Gates al 'Financial Times' di prepararsi a nuove, future emergenze, sottolinea Pregliasco, sono un «messaggio che invita ad attrezzarci per il futuro sulla base dell’esperienza fatta, purtroppo, in condizioni quasi di guerra».