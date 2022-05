Covid: Veneto, ieri registrati 5.344 nuovi casi e 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - Sono 5.344, in aumento rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 1.689.640. Si registrano anche 6 decessi, con il totale a 14.492. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 63.094 (-2.190); i dati clinici vedono un calo nei reparti non critici con 873 pazienti (-11) e 35 ricoveri (+1) nelle terapie intensive. La campagna vaccinale registra nella giornata di ieri 760 somministrazioni, in prevalenza (653) di terze dosi. (ANSA).