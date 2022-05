Ucraina: a Napoli 200 avvocati raccolgono fondi per i rifugiati

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Una raccolta fondi da devolvere in favore dei rifugiati di guerra è stata avviata ieri sera durante una riunione del gruppo "Avvocati Napoletani per la Pace" a cui hanno preso parte circa duecento professionisti. "In vista delle elezioni dei delegati per il Congresso Nazionale Forense, indette per il prossimo 10 e 11 maggio, - spiega l'avvocato Luigi Ferrandino - abbiamo pensato che il nostro incontro, per discutere dei temi da portare al Congresso dell'Avvocatura, potesse essere l'occasione per invitare i colleghi a partecipare alla raccolta di fondi da mettere a disposizione degli Ucraini accolti nella nostra città". "Abbiamo deciso di organizzare un breve appuntamento di presentazione della nostra lista 'Dignità Forense' invitando i colleghi a concorrere per una finalità solidale che è propria di tutti i professionisti napoletani", ha ribadito l'avvocato Vincenzo Pecorella. "La nostra squadra di candidati si è data da fare ad invitare tutti gli iscritti al Sindacato Forense di Napoli, per dare un proprio contributo concreto" ha ricordato l'avvocato Antonio Valentino. "I diciotto candidati della lista "Dignità Forense", guidata dagli avvocati Alessandro Numis, Vincenzo Pecorella e Roberto Fiore, malgrado fossero impegnati nella campagna elettorale, si sono prodigati per mobilitare i colleghi che, partecipando all'incontro socio culturale organizzato per confrontarsi sul programma da portare al Congresso, hanno voluto manifestare la propria solidarietà al popolo costretto ad abbandonare la propria Terra", ha concluso Ferrandino. (ANSA).