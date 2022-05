Corteo FdI contro degrado a Torino, tensioni con antagonisti

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Nuove tensioni tra forze dell'ordine e antagonisti a Torino. A pochi giorni dagli scontri del corteo del primo maggio, questa sera la polizia è stata costretta a respingere il tentativo degli antagonisti - che in via Faletto hanno lanciato bottiglie e cassonetti di immondizia contro i reparti - di avvicinarsi a una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per denunciare il degrado e lo spaccio nel quartiere Aurora. La manifestazione di Fratelli d'Italia, che hanno attraversato il quartiere Aurora, si è poi conclusa senza ulteriori tensioni. "Abbiamo deciso di lanciare con la manifestazione la raccolta firme per presentare ufficialmente al Consiglio Comunale di Torino una 'Proposta di Deliberazione' volta ad introdurre anche nella nostra città la misura del Daspo Urbano - spiega la parlamentare di FdI Augusta Montuaruli - Allo sconforto e alla rabbia di chi vede diventare il proprio quartiere un luogo invivibile, vanno date la vicinanza delle istituzioni e soprattutto risposte concrete". Partita da Ponte Monte, la fiaccolata si è conclusa davanti alla chiesa Maria Regina della Pace. Circa duecento persone i partecipanti, mentreun centinaio sono quelle che hanno aderito alla contro manifestazione organizzata dai centri sociali. "La difesa del quartiere siamo noi, basta spaccio" hanno urlato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni. "Ancora una volta Fratelli d'Italia solleva il problema che qualcuno vorrebbe nascondere sotto il tappeto - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone - ma propone anche una soluzione: la delibera per l'applicazione pure a Torino del Daspo Urbano. Questa sera - conclude Marrone - abbiamo dato un segnale importante". (ANSA).