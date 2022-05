Guastalla, autista sente delle voci provenire dal rimorchio: sei clandestini trovati nascosti tra la merce

Quattro pakistani, un afghano ed un iraniano ieri pomeriggio sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Guastalla nascosti all’interno del rimorchio di un camion che stava per eseguire una consegna in un’azienda della zona industriale del paese.

La segnalazione alla Centrale Operativa è giunta dalla stessa azienda destinataria del carico, a sua volta allertata dall’autista rumeno che, prima di togliere i sigilli alle sponde del veicolo e procedere alla consegna, aveva sentito delle voci provenire dall'interno.

Ad aprire le porte del camion ci hanno pensato i militari, coadiuvati dai colleghi di Gualtieri, che, entrati nel mezzo, hanno trovato nascosti tra la merce i sei giovani ormai stremati dal lungo viaggio. I primi accertamenti eseguiti, hanno consentito di accertare che i clandestini sarebbero saliti nel camion in Romania, eludendo i controlli durante le operazioni di carico, e che, con tutta probabilità, la loro destinazione finale non era l’Italia ma altri paesi Europei quali la Germania e la Gran Bretagna. I sei giovani fermati, sono stati quindi accompagnati in Caserma, identificati e poi rilasciati con l’invito a regolarizzare la loro posizione di immigrati.

I giovani sono stati tutti segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, ipotizzando a loro carico il reato di ingresso illegale sul territorio nazionale. Sarà la Procura ora a concludere le indagini, in modo da riferire quanto emerso al Giudice per le valutazioni circa le loro reali responsabilità penali.