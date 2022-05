Messa, serve corrispondenza fabbisogno medici-formazione

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAG - "E' importante che ci sia una buona corrispondenza tra fabbisogno e formazione". Lo ha dichiarato - a proposito della carenza dei medici e sul possibile allentamento del numero chiuso nelle facoltà - la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, arrivata questa mattina a Cagliari per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022. "Il numero programmato è molto aumentato negli ultimi anni - ha detto la ministra a margine dell'inaugurazione - dai novemila posti adesso siamo arrivati a 14mila, il numero è quindi quasi raddoppiato rispetto al passato". Ma, ha aggiunto Messa, "il problema è contingente, per i prossimi due e tre anni c'è una carenza dovuta a programmazioni passate: per il futuro stiamo rimediando per avere un numero adeguato rispetto al fabbisogno". (ANSA).