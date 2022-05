Ricerca: ERC Advanced Grant a scienziato fisico ICTP Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 06 MAG - Il fisico della materia condensata del Centro Internazionale di Fisica Teorica - ICTP di Trieste Rosario Fazio ha ricevuto un ERC Advanced Grant, prestigioso finanziamento assegnato dallo European Research Council (ERC), per sostenere le sue ricerche sulla informazione quantistica e sulla dinamica quantistica. Il grant è stato assegnato per il progetto "UnRAVElling the dynamics of many-body open systems: Collective dynamics of quantum trajectories", o RAVE, e indagherà le complessità e i fenomeni collettivi che emergono nei sistemi quantistici aperti, una ricerca che viene giudicata vitale per il successo dello sviluppo di tecnologie quantistiche. Fazio è uno dei 253 scienziati che quest'anno hanno ricevuto un ERC Advanced Grant su 1.735 che hanno presentato domanda, e prevede che il suo progetto avrà un impatto in diversi ambiti: dalla materia condensata alla fisica statistica, dall'informazione quantistica alla termodinamica stocastica. Questo di Fazio è il quarto finanziamento erogato a favore di altrettanti ricercatori dell'ICTP nel 2022, che contribuiranno con milioni di euro a ricerche d'avanguardia. A marzo, Ali Hassanali, della sezione Condensed Matter and Statistical Physics dell'ICTP, ha ricevuto un ERC Consolidator Grant per la ricerca sulla fluorescenza nei materiali biologici: Joan Elias Miró, fisico nella sezione High Energy, Cosmology and Astroparticle Physics, ha ricevuto un ERC Starting Grant per un progetto sul Modello Standard e estensioni ancora inesplorate della teoria. (ANSA).