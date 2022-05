"Congelato" lo Scheherazade, lo "yacht di Putin": era pronto a salpare per Dubai

«The Italian Sea Group comunica che la Guardia di Finanza di Massa Carrara ha dato esecuzione al Decreto di congelamento di risorse economiche del 06 maggio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è stato disposto il congelamento dell’imbarcazione Sherazade IMO 9809980». Lo annuncia la società di nautica di lusso in una nota in cui sottolinea che ciò «non genererà alcun impatto su tutte le proprie attività che procederanno regolarmente» e che «continuerà a collaborare con le autorità». Dello yacht si parla da settimane, in Italia ma anche all’estero, in particolare da quando un’inchiesta di Maria Pevchikh e Georgij Alburov, responsabili della squadra anticorruzione legata al dissidente russo Alexei Navalny, aveva sostenuto che apparteneva al presidente russo Vladimir Putin. Negli ultimi giorni c’erano stati segnali del fatto che l’imbarcazione si stesse preparando per lasciare Marina di Carrara, pare per Dubai, cosa che ora, dopo il decreto di congelamento, non potrà più fare.