Di Maio, supporto Italia a Kiev in ambito legittima difesa

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - "L'approccio del governo italiano è quello di costruire una escalation diplomatica non militare. E anche la visita negli stati uniti del premier nell'incontro con il presidente Biden è una visita che continua a lavorare nell'ottica della pace in Ucraina. Allo stesso tempo, come tutti siamo d'accordo, nell'ambito del principio di legittima difesa dobbiamo supportare l'Ucraina, ma non oltre. E questo deve essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione prenderemo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul welfare che si è svolto a Portici. (ANSA).