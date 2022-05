Incendi in Russia, almeno 200 edifici in fiamme in Siberia

(ANSA-AFP) - MOSCA, 07 MAG - Gli incendi che sono divampati nella regione di Krasnoyarsk, importante complesso industriale nel sud della Siberia, hanno già distrutto circa 200 edifici. Lo hanno affermato le autorità locali, aggiungendo di non avere ancora un bilancio certo dei morti. L'incendio si sta diffondendo in più di 16 centri abitati. Nella zona, nota tra l'altro per la lavorazione del legno, sono andate a fuoco diverse segherie industriali, ma anche un asilo e molti palazzi, ha detto a Telegram il ministero per le situazioni di emergenza della regione. (ANSA-AFP).