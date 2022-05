Migranti: nuovo sbarco in Calabria, 70 arrivati a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 07 MAG - Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Stamattina ne sono arrivati 70 in località "Capo Colonna" di Crotone. Erano su una barca a vela di 15 metri che si é arenata sulla battigia. Tra loro donne e bambini. Nessuno dei migranti ha riportato conseguenze. I migranti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno anche messo in sicurezza il natante. Sul posto anche il personale della Guardia costiera, della polizia di stato, della Guardia di finanza e della Croce rossa. Appena ieri, a Siderno, nella Locride, erano arrivati altri 110 migranti, anche questi su una barca a vela. Due persone, facenti parte del gruppo che si trovava a bordo dell'imbarcazione, erano state trovate senza vita. Secondo quanto é stato ipotizzato dalla Polizia, i due morti sarebbero stati gli scafisti dello sbarco, gettatisi in mare, che in quel momento era molto mosso, nel tentativo di raggiungere la riva ed allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorritori. (ANSA).