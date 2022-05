Niente smartphone e internet a arrestato per stalking a Savona

(ANSA) - SAVONA, 07 MAG - Un uomo arrestato per stalking nei confronti della compagna ha ricevuto anche una serie di divieti contenuti in un provvedimento di 'avviso orale' e in particolare quello di usare smartphone e quindi internet. Lo ha deciso Questura di Savona usando un provvedimento di Avviso Orale "aggravato", ossia con prescrizioni che gli vieteranno, una volta uscito dal carcere, di possedere o utilizzare tutta una serie di oggetti che potrebbero facilitare il compimenti di reati: oltre ad armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi giocattolo, sostanze infiammabili o comunque idonee a sprigionare fiamme, c'è il divieto di utilizzare "programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni o messaggi". Banditi quindi gli smartphone e tutti gli altri strumenti informatici, quali computer e tablet, che consentono l'accesso alla rete internet. Di fatto potrà impiegare unicamente i telefoni cellulari di prima generazione che consentono soltanto lo svolgimento di conversazioni telefoniche e sms. "Si tratta - fanno sapere dalla Questura di Savona - di un efficace strumento di prevenzione, previsto dall'art. 3 del Testo Unico 159/2011 anche a tutela delle donne vittime di violenza, particolarmente efficaci per bloccare l'escalation di violenza che purtroppo spesso conduce dai maltrattamenti al femminicidio". (ANSA).